Липецк, , 15:35 — REGNUM В Липецкой области 16 января подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 18 тыс. 648 положительных тестов.

За весь период наблюдения 14 тыс. 13 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 217 — за последние сутки. 325 человек скончались. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.