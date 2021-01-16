Липецк, 16 января 2021, 15:35 — REGNUM В Липецкой области 16 января подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона выявлено 18 тыс. 648 положительных тестов.
За весь период наблюдения 14 тыс. 13 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 217 — за последние сутки. 325 человек скончались. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.