Курск, , 15:32 — REGNUM В Курской области 16 января зарегистрировано 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 23 тыс. 587 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 791 пациент, в том числе 182 — за последние сутки. Скончались 327 человек. Один новый летальный случай подтвержден за последние сутки.