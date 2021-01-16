Челябинск, , 15:06 — REGNUM В Челябинской области за 15 января обнаружили ещё 0301 носителя коронавируса. Эти данные 16 января сообщает оперштаб.

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С начала пандемии было подтверждено 40 866 случаев заражения. Больных COVID-19 насчитывается 12 923.

За сутки подтверждена смерть 15 пациентов с коронавирусом. Из них восемь скончались от COVID-19, а семеро — от других причин. Данных о поле и возрасте умерших в сводке оперштаба нет.