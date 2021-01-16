Воронеж, , 13:46 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за сильных морозов объявлено в Воронежской области на 17−21 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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»В период с 17 по 21 января 2021 года местами по Воронежской области и в Воронеже ожидается опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха составит 16−20 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7 и более градусов», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, наиболее морозными будут ночи на 18 и 19 января, когда столбик термометра опустится до — 23 градусов.