Брянск, 16 января 2021, 12:33 — REGNUM Совещание по работе очистных сооружений крупного производителя ТнВ «Сыр Стародубский» провёл в Стародубском районе губернатор Брянский области Александр Богомаз. Предприятие сливает стоки в реку, и если в ближайшее время ситуация не улучшится, завод могут закрыть, написал глава региона на своей странице в социальной сети.
По словам губернатора, река Вабля когда-то была самой чистой не только в Стародубском районе, но и во всей Брянской области. Глава региона купался в ней в детстве и ловил рыбу. Теперь в её водах текут «молочные реки», крупный производитель сыра сливает сюда сточные воды, очистные сооружения не работают, хотя их должны были запустить ещё в ноябре 2020 года.
Ранее предприятие перерабатывало 30 тонн молока. Сегодня производство увеличилось до 600, и старые очистные сооружения не справляются с нагрузкой.