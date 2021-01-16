Брянск, , 12:31 — REGNUM Шесть тяжёлых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» провели тренировочные полёты в Брянской области. Экипажи отрабатывали работу в сложных метеоусловиях, сообщает пресс-служба правительства региона.

В небо поднялись экипажи Сещинского и Тверского авиаполков. Целью учений было повышение навыков молодых лётчиков, при этом одновременно выполнялась переброска на большие расстояния личного состава воинских подразделений с вооружением и военной техникой. Тренировки прошли в сложных метеоусловиях — самолёты взлетали и садились при низкой облачности, сильных порывах ветра и с осадками.

Общая протяженность маршрута превысила 600 километров. Полёты проходили на высоте более четырёх тысяч километров.