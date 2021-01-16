Волгоград, , 12:29 — REGNUM Четверо мальчиков родились 15 января у жительницы Волгограда в перинатальном центре № 2 областного центра. Это радостное событие произошло впервые за последние пять лет. Встречали малышей 20 врачей, сообщили ИА REGNUM в медучреждении.

Вес братьев при рождении составил от 900 до 1490 граммов, рост от 36 до 45 см, двое из них близнецы. Мальчиков назвали Богдан, Кирилл, Роман и Дмитрий. Четвёрка малышей появилась на свет в Волгоградской области впервые за последние пять лет. На родах дежурили 19 врачей и медсестёр, а также лично присутствовала главный̆ врач перинатального центра Татьяна Веровская.

«Малыши и мама чувствуют себя хорошо, хотя, конечно же, всем им потребуется время на восстановление. Благодарим всех, кто всё это время поддерживал маму Викторию и сегодня вместе с нами с волнением ожидал рождения четверняшек!» — рассказали в перинатальном центре.

Теперь в многодетной семье шесть детей — у родителей есть ещё две старшие девочки. Многоплодная беременность наступила естественным путём.