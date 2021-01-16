Рязань, , 12:28 — REGNUM Ещё 123 носителя коронавируса выявлено в Рязанской области 16 января, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Скончались четыре пациента.

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Всего в Рязанской области подтверждён 20 тыс. 221 случай заражения инфекцией. Показатель заболеваемости составляет 1808,97 на 100 тыс. населения (по РФ — 2414,09 на 100 тыс. населения). Завершили лечение выздоровлением 18 тыс. 403 человека, в том числе 120 выписаны за минувшие сутки. В лечебных учреждения в тяжёлом состоянии находятся 67 человек, из них 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба зарегистрировано ещё четыре летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 207 человек.