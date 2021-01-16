Брянск, , 12:27 — REGNUM В Брянской области 16 января подтверждено 195 случаев заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2546 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 26 тыс. 264 носителя инфекции. Выздоровели после лечения 23 тыс. 985 человек, в том числе 231 пациент выписан за сутки.

Лаборатории региона в общей сложности провели 392 тыс. 457 исследований на коронавирус.