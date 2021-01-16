Белгород, , 12:27 — REGNUM Ещё 182 носителя коронавируса выявлено в Белгородской области 16 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 228 человек, двое скончались.

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Всего в Белгородской области подтверждено 24 тыс. 769 случаев заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 20 тыс. 506 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 295 пациентов, в том числе за минувшие сутки зарегистрирована смерть двух мужчин 1956 и 1981 годов рождения, проходивших лечение в детской областной клинической больнице.

В стационарах находятся 994 пациента, из них 134 в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2974 человека, на самоизоляции 10 тыс. 842 жителя.