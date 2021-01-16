Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 января.

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От COVID-19 скончались пять женщин, в возрасте от 53 до 80 лет и восемь мужчин в возрасте от 52 до 83 лет. Все ковид-пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии в Ростовской области не смогли победить коронавирус 2 тыс. 323 пациента.

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