Воронеж, , 12:14 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 389 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 16 января. Сутками ранее сообщалось о 389 новых пациентах с подтверждённой инфекцией.

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Всего в регионе с начала пандемии, таким образом, положительные результаты тестов на коронавирус получили 52 тыс. 453 человека. Выздоровели в общей сложности 47 080 человек, в том числе 479 выписаны за минувшие сутки.

В статистику смертности за последний день включены ещё 16 пациентов с COVID-19. Всего в Воронежской области коронавирус унес жизни 1 561 человека.