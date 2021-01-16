Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM Ещё 393 случая заражения коронавирусной инфекцией установлено в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 января. Для сравнения: накануне положительный результат теста на коронавирус получили 398 человек.

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Новые носители инфекции выявлены в 44 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (137), Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Неклиновском и Сальском районах (по 13), Таганроге и Миллеровском районе (по 12). 28% новых случаев заражения приходится на возрастную категорию людей старше 66 лет, 2,3% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области подтверждён 57 тыс. 921 случай заражения коронавирусом.

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