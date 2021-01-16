Красноярск, , 12:28 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 323 случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 за весь период эпидемии достигло 51 631. Об этом 16 января сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Умерли в крае за сутки 25 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего с начала эпидемии скончались 1965 человек. Выздоровели в регионе за сутки ещё 330 человек, всего — 47 330.

Красноярский край находится на девятом месте в России по числу случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки. Из 323 случаев, в краевой столице был зафиксирован 81. Всего в Красноярске было выявлено 19 956 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Александр Усс внёс изменения в указ о мерах, направленных против коронавируса.

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