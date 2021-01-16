Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 3253 новых носителя коронавирусной инфекции, что на 159 человек больше, чем было обнаружено сутками ранее, сообщили 16 января в федеральном оперштабе. Таким образом, уже четвертые сутки продолжается нарастание темпов эпидемии, снизившихся в период новогодних праздников.

Люди в масках Дарья Драй © ИА REGNUM

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С учетом новых данных в Петербурге за время пандемии подтвержден 294 161 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из числа тех, кто заболел COVID-19, выздоровели 184 063 человека, в том числе 3625 пациентов выписаны за последние сутки.

По суточной смертности от ковида Петербург пока остается на втором месте среди регионов РФ после Москвы. За минувшие сутки в Северной столице констатировали еще 67 смертей, непосредственной причиной которых стал COVID-19. Это на пять случаев меньше, чем в предыдущие сутки.

Общее количество жертв пандемии в Петербурге составляет на сегодня 8788 человек, не считая тех, у кого ковид способствовал смерти от других причин. Летальность болезни в Петербурге составляет около 3% от общего числа заразившихся.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36 812 человек. Под медицинским наблюдением находится 1480 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за неделю на 181% возросло число обращений за медпомощью людей с подтвержденным COVID-19.

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