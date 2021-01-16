Улан-Удэ, , 10:20 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 154 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 28 316. Об этом утром 16 января сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 15 206 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончался один пациент с COVID-19 (всего умерли 633 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1146 больных. На амбулаторном лечении находятся 907 человек, наблюдаются 1986 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 25 630 (+165) человек.

В реанимации остаются 78 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 36 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 57,3% — из 2000 перепрофилированных коек заняты 1146.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за весь период пандемии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 25 465.

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