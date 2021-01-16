Ханты-Мансийск, , 09:45 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждён 221 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 215 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 16 января: Сургут — 29 случаев; Ханты-Мансийск — 25; Нефтеюганск — 21; Нягань — 20; Нижневартовск — 18.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 16 января 44 580 случаев. Излечились 40 877 человек, 609 пациентов с COVID-19 скончались (на семь человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 16 января — 1,15.