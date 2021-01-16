Москва, , 09:39 — REGNUM Прививку от коронавирусной инфекции в Москве смогут сделать индивидуальные предприниматели и самозанятые. Об этом 16 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Вакцинация москвичей от COVID-19 mos.ru

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Мэр сообщил, что со вторника, 19 января, в Москве расширяется охват вакцинации за счёт новых категорий работающих граждан — индивидуальных предпринимателей, их работников, а также самозанятых. Он напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, кроме выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве сделали прививку 140 тыс. человек, рассказал в телеэфире Собянин 14 января.