Москва, , 09:33 — REGNUM В Москве около 160 тысяч человек стали участниками бесплатных онлайн-курсах и мастер-классах инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в 2020 году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дистанционные занятия начались в апреле 2020 года. Для участников проводились мастер-классы по фотографии, графическому дизайну, видеоблогингу и звукорежиссуре, трехмерной анимации. Отмечается, что учебную программу «Технограда» корректируют регулярно, уделяя внимание наиболее востребованным среди работодателей направлениям.

«Педагоги и карьерные консультанты «Технограда» провели 3,5 тысячи вебинаров и тренингов. Их темы — программирование и гейм-дизайн, флористика, видеомонтаж и другие. Все они отвечают современным запросам рынка труда. Общее число слушателей онлайн-программ в прошлом году — почти 160 тысяч», — рассказала Сергунина.

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