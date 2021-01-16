Душанбе, , 08:15 — REGNUM Таджикистан и Узбекистан возобновляют регулярное авиасообщение. Об этом 15 января со ссылкой на директора Агентства гражданской авиации при Правительстве Таджикистана Икрома Субхонзоду сообщило информационное агентство Таджикистана «Ховар».

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По словам Субхонзоды в республиканском штабе приняли решение о том, что рейсы между столицами двух государств будут еженедельно выполняться национальной авиакомпанией Узбекистана — «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии») и авиакомпанией Таджикистана — Somon Air. Авиакомпания Узбекистана «Узбекские авиалинии» будет выполнять каждую неделю рейсы по средам, а Somon Air — по пятницам.

Субхонзода также отметил, что пассажиры должны соблюдать все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса (носить защитные маски, перчатки), а также иметь при себе медицинское свидетельство, подтверждающее отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный за 72 часа до вылета.