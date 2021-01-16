Южно-Сахалинск, , 08:14 — REGNUM На Сахалин 16 января прибыла партия вакцины от коронавируса в объёме более девяти тысяч доз. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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«В Сахалинскую область поступила крупнейшая с начала иммунизации партия вакцины от коронавируса — 9100 доз», — говорится в сообщении. Отмечается, что важный груз, прибывший в аэропорт Южно-Сахалинска, оперативно доставили на фармацевтический склад и уже начали оперативно распределять по медицинским учреждениям.

«До конца января ждём такую же партию. И каждый последующий месяц — не менее 20 тысяч доз. Мы, можно сказать, начинаем наступательную операцию против коронавируса», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука.

Напомним, власти Сахалина продолжают активно агитировать население за вакцинацию от нового коронавируса. Планируется, что на Сахалине и Курилах прививать от коронавируса будут до 20 тысяч человек в месяц. Вакцинацию призываю проходить целыми трудовыми коллективами, что позволит признать предприятия «зелёными зонами» — свободными от инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине во время проведения массовой вакцинации населения от коронавируса будут использоваться передвижные пункты.

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