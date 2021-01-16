Ташкент, , 07:50 — REGNUM В государственном комитете статистики Узбекистана отчитались о росте населения республики по итогам 2020 года на 653,7 тысяч человек. Соответствующие данные были опубликованы пресс-службой статистического ведомства 15 января.

По данным государственного статистического комитета республики, на 1 января 2021 года постоянное население Узбекистана составляет 34,5 млн человек, что на 653,7 тысяч человек больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Постоянный прирост населения составил 101,9%», — отметили в пресс-службе госкомстата республики.

В среднем рост населения республики составил 54,5 тысячи человек в месяц и 1,8 тысяч человек в день.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане в первые сутки 2021 года родились 1644 малыша.