Рига, , 07:29 — REGNUM Использование российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции пока не рассматривается властями Латвии, однако этот препарат может использован для вакцинации в республике в случае его одобрения ЕС. Об этом 15 января сообщил журналистам латвийский министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам чиновника, руководство страны не может утвердить вакцину до тех пор, пока ее не проверят организации, которым доверяет Латвия и с которыми сотрудничает Евросоюз. При этом Павлютс добавил, что латвийские власти больше всего ожидают одобрения препарата британско-шведсткой фармкомпании AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания выпустили совместное обращение в адрес руководства ЕС по поводу задержки поставок в эти страны вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech.

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