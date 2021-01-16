Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженная в Великобритании, может стать наиболее распространенной в США уже в марте 2021 года. Об этом 15 января сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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В отчете ведомства говорится, что уже в 15 американских штатах выявили 88 случаев заражения указанным штаммом вируса. При этом специалисты CDC ссылаются на наличие доказательств, что эта форма SARS-CoV-2 распространяется быстрее других.

Они составили модель, которая указывает на то, что новая мутация станет стремительно распространяться уже в начале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января университет Джонса Хопкинса распространил информацию о том, что число выявленных в США фактов заражения коронавирусом достигло 23 314 238.

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