Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Экипаж Международной космической станции (МКС) приостановил поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда», сообщила 15 января директор отдела по МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гатенс на заседании консультативного совета американского агентства.

«До прибытия следующего «Прогресса» мы изолировали этот отсек (промежуточную камеру в модуле «Звезда» — ред.) и будем периодически наддувать его, когда давление в нем будет опускаться ниже допустимого уровня», — приводят её слова в агентстве.

Планируется, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» состоится 15 февраля.

В декабре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил, что вторая утечка воздуха на МКС находится под контролем и не представляет опасности для космонавтов.

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