Владивосток, , 06:36 — REGNUM Энергетики восстановили подачу электроэнергии на остров Русский, которая была прервана из-за циклона. Об этом 16 января сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

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«Бригады Оборонэнерго закончили ремонт электросетей, повреждённых циклоном. Электроснабжение острова Русский восстановлено в полном объёме в субботу, 16 января», — говорится в сообщении. Главной причиной массовых отключений стали короткие замыкания, к которым привёл перехлёст проводов из-за сильного ветра.

По словам главы агентства газоснабжения и энергетики Приморья Андрея Леонтьева, «сейчас специалисты работают по точечным заявкам от жителей».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке все городские службы находятся в режиме повышенной готовности и готовы оперативно приступить к устранению последствий снегопада, который будет сопровождаться сильным ветром, метелью, гололёдом.

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