Москва, , 05:47 — REGNUM Военные медики приступили к вакцинации от коронавируса российских миротворцев, которые находятся в Нагорном Карабахе на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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«В течение суток выездные бригады медиков российского миротворческого контингента провели вакцинацию около 100 военнослужащих на трёх наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Вакцинация проводится с применением препарата «Спутник V». Накануне в регион доставили около 2000 доз этой вакцины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские миротворцы будут прививаться от COVID-19 в два этапа: первый компонент вакцины будет веден личному составу в период с 14 по 31 января, второй — с 1 по 21 февраля.

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