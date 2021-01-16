Мехико, , 05:41 — REGNUM За последние сутки в Мексике выявлено еще 21 366 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и их общее число достигло 1 609 735. Об этом сообщает 15 января на своей странице в Twitter замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель.

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Кроме того, за истекшие 24 часа в стране зафиксировали 1106 фактов смерти от осложнений при COVID-19. Всего из-за этого заболевания в Мексике умерли 139 022 человека.

Вместе с тем 1 199 810 выздоровели и сняты с учета мексиканских медслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения мексиканского штата Нуэво-Леон Мануэль де ла О Кавасос заявил, что Мексика готова организовать на своей территории производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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