Москва, , 05:48 — REGNUM В субботу, 16 января, в Москве будет облачно, снег, местами метель, гололедица. Температура воздуха — −15… −13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 17 января в Москве облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −21… −19 °C.

Ветер северный, северо-западный 5−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −18… −13 °C днём и −23… −18 °C ночью.

В воскресенье, 17 января, днём в столице ожидается −17… −15 °C, по области −20… −15 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается −28… −23 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве 15 января будет аномально холодной.

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