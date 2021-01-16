Женева, Швейцария, , 05:24 — REGNUM Вакцинацию населения от коронавирусной инфекции начали 46 государств, заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао на пресс-конференции.

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Из них 38 являются странами с высоким уровнем дохода среди жителей. Симао отметила, что ВОЗ активно задействует механизм COVAX, чтобы выровнять ситуацию и дать возможность бедным государствам также начать вакцинацию на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января помощник главы ВОЗ Брюс Эйлвард заявил, что вакцинация населения от COVID-19 началась в более 40 странах мира.

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