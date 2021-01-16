Мытищи, Московская область, , 03:42 — REGNUM Перенести стресс, который испытает организм во время купания в ледяной купели на Крещение, поможет плотный ужин за два часа до процедуры, сообщили 15 января в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

«За пару часов до погружения нужно обязательно плотно поесть, то есть должен быть полноценный приём пищи, чтобы обеспечить организм «топливом», — посоветовали в ведомстве.

Там добавили, что снизить стресс позволит также отказ от употребления алкоголя и кофе, поскольку они влияют на расширение сосудов, из-за чего человек начинает быстро терять тепло.

Ранее в Главном управлении МЧС по Московской области сообщали, что время во время купания в ледяной купели лучше ограничить одной минутой. Напомним, крещенские купания в различных регионах России будут организованы с учётом эпидемиологической ситуации.

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