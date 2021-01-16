Москва, , 03:26 — REGNUM Клинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями планируют провести в НМИЦ радиологии Минздрава РФ совместно Центром им. Гамалеи, сообщил 15 января гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.

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«Уже в ближайшее время мы должны начать процесс отбора онкопациентов в группу, которую будем прививать», — сказал учёный, выступая в рамках Гайдаровского форума.

Для участия в исследовании в группу добровольцев планируется включить около 250 человек.

Каприн выразил уверенность в том, что первый этап пройдёт быстро и по его завершении будет установлено, что от применения вакцины не возникает токсичности. Эксперт добавил, что влияние препарата на онкопациентов можно будет оценить в течение 6−8 месяцев.

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