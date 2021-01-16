, 09:13 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о прекращении всех свободных перелетов через Англию, сообщает 15 января CNN.

Это означает, что все пассажиры, прибывающие в Англию, будут обязаны самоизолироваться на 10 дней, не зависимо от страны прибытия.

Борис Джонсон объяснил, что такое решение мотивировано целью «защитить людей от новых вспышек эпидемии коронавируса.»

Также, 18 января будет первым днем, когда все прибывающие в Англию будут обязаны предоставить негативный тест на COVID-19 перед прибытием.