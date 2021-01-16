Красноярск, , 03:02 — REGNUM В субботу, 16 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:40 на Театральной площади было — 16 °C.

Ночью с 16 на 17 января ожидается до −13… −9 °C, небольшой кратковременный снег.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 января, в Красноярске до −7… −4 °C днём и около −8… −5 °C ночью. Облачно, небольшой снег.

В понедельник, 18 января, в Красноярске ожидается до −6… −3 °C днём. Ночью — до −13… −9 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 16 января на севере центральных районов и в южных районах Красноярского края температура воздуха местами до −35… −30 °C, на востоке центральных районов порывы западного ветра до 15−18 м/с.

На юге Таймырского муниципального района ожидается сильный мороз, температура воздуха −50… −45 °C. В Эвенкийском муниципальном районе температура воздуха −55… −50 °C.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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