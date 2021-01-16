Бразилиа, , 02:53 — REGNUM Повторный случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировали на территории бразильского штата Амазонас, 15 января сообщается на сайте минздрава Бразилии.

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Первое заражение пациента подтвердилось еще в марте 2020 года, а второе — в конце декабря. Речь идет о новом штамме SARS-CoV-2, впервые зафиксированном именно в этом регионе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно о расследовании факта повторного заражения коронавирусом в штате Баия. Инфекция была выявлена дважды в разные месяцы у 40-летней медсестры из города Аракажу в штате Сержипи.

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