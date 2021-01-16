Москва, 16 января 2021, 02:42 — REGNUM Снижение титров антител после перенесенного заболевания COVID-19 не говорит о снижении защиты в организме, сообщили 15 января в пресс-службе Роспотребнадзора.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»
"Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают», — разъяснили в ведомстве.
Там добавили, что исследования в этой области еще продолжаются.
Ранее о возможном ослаблении иммунитета у переболевших COVID-19 на четвёртом месяце после заболевания сообщал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. При этом он отмечал, что понять, какой уровень антител является защитным, помогут дополнительные исследования.
Читайте также: В России создан тест, выявляющий коронавирус за 90 минут