Москва, , 02:42 — REGNUM Снижение титров антител после перенесенного заболевания COVID-19 не говорит о снижении защиты в организме, сообщили 15 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают», — разъяснили в ведомстве.

Там добавили, что исследования в этой области еще продолжаются.

Ранее о возможном ослаблении иммунитета у переболевших COVID-19 на четвёртом месяце после заболевания сообщал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. При этом он отмечал, что понять, какой уровень антител является защитным, помогут дополнительные исследования.

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