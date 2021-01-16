Бразилиа, , 02:39 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 8 393 492, включая выявленные за последние сутки — 69 198. Об этом 15 января сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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Кроме того, в стране зафиксировали 1151 новый летальный исход от осложнений при заболевании COVID-19. Всего по этой причине в стране скончалось 208 246 человек. При этом 7 361 379 излечились от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января стало известно, что РФ поставит в Бразилию 150 млн доз российской вакцины «Спутник V».

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