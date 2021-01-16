Тегеран, , 08:54 — REGNUM 15 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что число погибших на фоне пандемии COVID-19 за последние сутки достигло 83 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что 83 человека скончались из-за распространения смертельного вируса. Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 56 621 человека.

Говоря о текущей ситуации с пандемией в Иране, Лари подчеркнула, что за последние 24 часа было обнаружено 6485 новых случаев заражения COVID-19, при этом около 631 человека госпитализированы.

Она также сообщила, что в общей сложности 1 318 295 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, причем 1 107 011 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Лари также подчеркнула, что 4 415 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц.

С момента вспышки пандемия COVID-19 унесла жизни более 1 980 000 человек по всему миру.