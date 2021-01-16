Нью-Йорк, США, , 09:18 — REGNUM Facebook запретит пользователям организовывать встречи, группы и страницы, связанные с днем инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом 15 января сообщило CNN.

15 января Facebook опубликовал в своем официальном блоге заявление о том, что компания примет меры для предотвращения митингов, подобных тем, что прошли 6 января в Вашингтоне. Решение направлено на то, чтобы «предотвратить дальнейшие попытки людей использовать сервис для распространения ненависти», — гласит объявление на официальной странице социальной сети.

В настоящее время Facebook рассматривает онлайн группы и удалит те из них, что связанны с подстрекательством к протестам во время дня инаугурации, которая должна пройти 20 января.

Напомним, что после того, как американскую сеть Facebook использовали для организации протестов, компания начала отслеживать правонарушителей и блокировать их профили. В результате была заблокирована страница Дональда Трампа за то, что его посты обвинили в «подстрекательстве к мятежам».