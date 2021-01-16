Лондон, , 01:35 — REGNUM Все прибывающие в Великобританию будут обязаны проходить Великобритания 10-дневный карантин, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон 15 января в ходе пресс-конференции.

Вестминстерский мост, Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

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Решение вступает в силу с 18 января. Ранее в королевстве действовали послабления для ряда путешественников, позволявшие им не уходить на самоизоляцию при въезде в страну.

Джонсон также напомнил, что с 18 января все прибывающие в Великобританию должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус SARS-CoV-2. В случае отсутствия такого документа нарушителей ждет штраф в размере до £500. За несоблюдение режима карантина после въезда потребуется заплатить от £1 тыс. до £10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Великобритании выявили на территории королевства инфицирование одним из двух «бразильских» штамм коронавируса.

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