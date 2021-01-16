Нью-Йорк, США, , 09:23 — REGNUM После того, как число умерших от COVID-19 превысило 2 млн человек, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал нации делиться вакцинами от COVID-19, передает 16 января CNN.

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В разгар пандемии COVID-19, забравшей миллионы жизней, генеральный секретарь ООН призвал страны взять на себя обязательство делиться лишними вакцинами.

«На ведущих экономиках мира лежит особая ответственность. Тем не менее, сегодня мы видим проблему в распространении вакцин. Вакцины быстро достигают стран с большим достатком, а бедные страны не получают их вовсе», — сказал Антониу Гутерриш в видеообращении.

«Некоторые страны заключают дополнительные сделки на производство вакцин, даже если в них нет необходимости. Правительства несут ответственность за защиту своего населения, но «национализм вакцин» является самообманом и задержит глобальное восстановление, — заявил Гутерриш. — Нам нужно, чтобы все производители выполнили условия COVAX и обеспечили справедливые поставки по всему миру.»

Напомним, что 15 января число смертей от COVID-19 превысило 2 млн человек.