Пекин, , 23:43 — REGNUM Китайские медицинские специалисты призвали остановить использование антикоронавирусной вакцины Pfizer для прививок пожилым людям, сообщает 15 января китайская газета Global Times.

Поводом для такого обращения стало сомнение в безопасности этой вакцины после смерти в Норвегии 23 пожилых пациентов, получивших прививку Pfizer.

Китайские иммунологи отмечают, что эта вакцина создана на основе мРНК, и такие препараты никогда масштабно не использовались.

Медики Китая подчеркивают необходимость тщательного анализа всех смертельных случаев, чтобы выяснить степень их связи с препаратом от Pfizer.

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