Челябинск, , 23:35 — REGNUM О добровольной сдаче оружия жителями Челябинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия сообщили 15 января в региональном управлении Росгвардии.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Согласно данным Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области, за минувший год жители региона сдали на возмездной основе 422 единицы огнестрельного оружия (240 единиц гладкоствольного, 12 — нарезного, 52 — газового и 118 — огнестрельного оружия ограниченного поражения).

Также сданы 2276 боеприпасов, одна мина и один снаряд. В мероприятии «Оружие-2020» участвовали более 350 граждан. Ведомство отмечает, что в Министерство общественной безопасности передано материалов на выплату вознаграждений на сумму 1,3 млн рублей.

Напомним, мероприятия «Оружие-2020» в Челябинской области впервые было проведено в 2000 году, и с тех пор проходит каждый год — при поддержке губернатора и областного правительства. Оно проводится в качестве профилактики тяжких преступлений с применением огнестрельного оружия.