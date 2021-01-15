Брюссель, 15 января 2021, 23:13 — REGNUM В странах Евросоюза наблюдается рост случаев инфицирования коронавирусом после зимних отпусков. Об этом заявила 15 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Клиническая больница Барселоны
Клиническая больница Барселоны
Hospital CLÍNIC

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"Во многих странах-членах ситуация с COVID-19 очень серьёзна. После отпускного перерыва число случаев заболевания растёт. В десятках стран обнаружены новые варианты вируса», — сказала она.

В связи с этим фон дер Ляйен призвала сохранять введённые ране меры по профилактике распространения инфекции, пообещав, что Еврокомиссия будет поддерживать страны ЕС в этом вопросе «всеми возможными способами».

Напомним, ранее сегодня шесть стран Евросоюза направили письмо в Еврокомиссию, в котором заявили о массовых задержках с поставками вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Еврокомиссия потребовала от Pfizer устранить задержки и обеспечить поставки вакцины в полном объёме до конца I квартала 2021 года.

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