Нью-Йорк, США, , 08:57 — REGNUM В США более 12 млн вакцин от COVID-19 получили 10,6 млн человек, сообщает 16 января CNN.

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Америка раздала больше 12 миллионов дозировок вакцины от СOVID-19. Вакцину получили примерно 10,6 миллионов американцев, согласно данным, опубликованным 15 января, центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Около 7 миллионов доз отправила кампания Pfizer/BioNTech. Остальные 5 миллионов предоставлены фирмой Moderna.