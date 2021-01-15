Париж, , 22:50 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 69 601 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 288 пациентов. Об этом в пятницу, 15 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 21 217 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,872 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января во Франции Агентство по лекарственным средствам сообщило о шести случаях неудачного применения вакцины от COVID-19, когда пациент испытывал «нежелательные» побочные эффекты.

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