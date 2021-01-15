Женева, Швейцария, , 22:44 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 709 865 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 407 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 15 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлен уже 91 816 091 случай инфицирования, число умерших о заболевания достигло 1 986 871.

Напомним, накануне ВОЗ зарегистрировала рекордный суточный прирост инфицированных за весь период с начала пандемии — 16 056 случаев.