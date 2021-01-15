Нефтеюганск, Югра, , 22:29 — REGNUM В Югре, седьмом микрорайоне Нефтеюганска, в ночь на 15 января сгорел двухэтажный жилой дом. Ожоги получила одна пенсионерка, сообщает пресс-служба администрации города.

Момент горения общежития в Нефтеюганске ГУ МЧС России по ХМАО

«На пожаре были спасены пять человек, 12 жильцов эвакуировались самостоятельно. Никто из людей не погиб. Строение повреждено по всей площади», — говорится в сообщении мэрии.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что сгоревший дом — это общежитие, где проживали 55 человек. Большинство погорельцев на сегодня разместились у родственников и у знакомых. Десять человек находятся в пункте временного пребывания, развёрнутом в школе №4. Их обеспечивают горячим питанием.

Сергей Дегтярёв также сообщил, что решается вопрос с расселением погорельцев в маневренный фонд.