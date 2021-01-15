Сараево, , 22:50 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 295 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 18 человек скончалось. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 15 января.

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Заражение было подтверждено у 224 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 71 жителя Республики Сербской.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 117 011 случаев заражения коронавирусом.