Подгорица, , 22:42 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1940 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 1 человек скончался. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 15 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что одному скончавшемуся от коронавируса был 81 год.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и числа вылечившихся от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время более 54 730, а количество скончавшихся составляет 741 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 24 декабря в Черногории было подтверждено 520 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 2 смертельных случая.